فرقة الغردقة للفنون الشعبية تتألق في العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر

شاركت فرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية، في احتفالات العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، والتي تخلد ذكرى معركة شدوان الباسلة، التي شارك فيها أهالي مدينة الغردقة، والقوات المسلحة في صد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان المجيدة.

وقدمت الفرقة رقصة "العصاية" بقيادة المدرب علاء عبد الرازق، وتم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمقابر الشهداء بالغردقة، بحضور السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبعض القيادات التنفيذية للمحافظة، سوسن عبد الرحيم مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة، بعنوان "حماية الشباب من التطرف الفكري" ألقاها الأستاذ غريب جاب الله، مساعد كبير معلمي اللغة العربية بإدارة القصير التعليمية، وتحدث فيها عن حماية الشباب من الفكر المتطرف.

وأكد جاب الله أن الشباب هم أكثر شريحة مستهدفه ويجب تحصينهم ووضع القواعد والأسس التي تحصنهم من الوقوع في هذه الأفعال ووجب على الشباب أن يتزودوا بالعلم النافع والمفاهيم الصحيحة لمواجهة التطرف والإرهاب، والحث على أخذ العلم من المنبع، وضبط النفس والتحكم في الانفعالات، غرس قيم الولاء والانتماء للوطن واحترام قياداته ومؤسساته والحفاظ عليه، وضرورة اختيار الصحبة.

بثت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة "كيفية التعامل مع الأفراد من ذوي القدرات الخاصة" قدمها أ. محمود عبد الستار، قائلا: أفراد ذوي القدرات الخاصة هم أعضاء في المجتمع وجزء من تكوينه لذا توفر الدولة الاهتمام والخدمات لهم كي يكونوا فاعلين في المجتمع ونبدأ معاهم من الطفولة لتنمية المهارات الخاصة لديهم.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا فقرة عزف منفرد على الناي للفنان محمود عبد الغني عزاز أغنية "زيديني عشقا" للفنان كاظم الساهر، كما نفذ بيت ثقافة سفاجا ورشة أشغال يدوية لعمل توك بالفيونكة للأطفال باستخدام الفوم العادي والجليتر الملون ومسدس الشمع مع منفذ الورشة أ. نورهان محمد، ورشة حكي بعنوان "ابن بطوطة" حاكاها أ. أحمد رضوان.