البرتغال تفتح طرق تنزه جديدة في منطقة الجارف

تضيف منطقة الجارف الواقعة بجنوب البرتغال والمعروفة بمنحدراتها الوعرة، والشواطئ الأطلسية والتشكيلات الصخرية الملونة، طرق تنزه جديدة إلى طرقها المزودة بالكثير من لافتات الاتجاهات عبر القرى وعلى التلال.

وقال المسؤولون المحليون، إن طريق التنزه الطويل المسافة عبر الجارفيانا والممتد حول منتجع مونشيك الجبلي في غرب المنطقة، لديه ثلاثة طرقات لرحلات التنزه التي تستغرق كل اليوم أو نصف اليوم ولديه طريقان ربط.

وتضاف الطرقات الجديدة التي يتراوح طولها من سبعة إلى 12 كيلومترا، إلى شبكة ثرية بالفعل تسمح للسياح بأن يستكشفوا بسهولة الجارف سيرا على الأقدام أو بالدراجات الهوائية. ولدى بعض الطرقات إرشادات صوتية.

وإلى جانب كونها شهيرة بطرقات التنزه، فإن سواحل الجارف مغناطيس أيضا لراكبي الأمواج، حيث توفر الأمواج المثالية و300 يوما مشمسا في العام. وبين البوفيرا وبورتيماو هناك جوهرة مميزة تتمثل في كهوف بيناجل التي يفضل استكشافها بمراكب الكاياك أو الكانوي.

تتميز المناظر الطبيعية في ألينتيجو بغابات سنديان الفليني الضخم وبساتين الزيتون وكروم العنب الجبلية التي تمتد على مرمى البصر. وفي ظل الطقس الحار والمشمس في الغالب، فإن المنطقة تشبه توسكانا إلى حد ما.