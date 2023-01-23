خسر جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، الكثير من رصيده لدى جماهير النادي ومسؤوليه ونجومه السابقين بعد تراجع أداء ونتائج الفريق منذ بداية الموسم بصفة عامة، والانهيار التام مع بداية العام الجاري بصفة خاصة.

عجز الزمالك عن تحقيق فوز وحيد منذ بداية 2023، حيث تعثر بتعادلين أمام الاتحاد السكندري بدون أهداف والداخلية (1-1)، وخسارتين أمام أسوان (1-2) والأهلي (0-3) ليتراجع للمركز الخامس في جدول الدوري قبل مباراته أمام غزل المحلة في الجولة 15 من المسابقة.

كما خسر الفارس الأبيض أمام بيراميدز بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، ولم يستفد من النقص العددي لمنافسه، ليخسر لقب الكأس الذي حققه في 2022.

نفق مظلم

دخل فيريرا في نفق مظلم، وتحول البرتغالي المخضرم البالغ من العمر 76 عاما، من البطل الملهم البروفيسور، للمتهم الرئيسي في كبوة الزمالك، الواجب التخلص منه في أسرع وقت، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

فقد جوسفالدو فيريرا مكانته عند فئة عريضة من جماهير الزمالك، بينما تلتمس له فئة أخرى العذر بسبب كثرة الإصابات وضعف الصفقات وتراجع مستوى بعض اللاعبين، وتحذر من عواقب إقالته قبل انطلاقة مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

أما رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، فهو يحتفظ بورقة إقالة المدرب البرتغالي في درج مكتبه، وجاهز لتفعيلها مع أقرب تعثر قادم للفريق، أو ربما لحين إيجاد بديل أجنبي مناسب.

أنياب ضعيفة

زادت الضغوط على جوسفالدو فيريرا ليس بسبب النتائج فقط، بل الأداء الفني، واتهامه بالعناد والإصرار على أفكاره التكتيكية، في ظل ضعف أفكاره الهجومية.

فالزمالك سجل 3 أهداف فقط في آخر 5 مباريات، جاءت عبر قلبا الدفاع حسام عبد المجيد "ثنائية" ومحمد عبد الغني.

لكن أزمة ضعف المعدل التهديفي لعناصر الخط الأمامي في الفريق الأبيض، لا تعد وليدة الفترة الأخيرة بل ممتدة منذ بداية الموسم الجاري.

أحرز فريق الزمالك 22 هدفا في 14 مباراة ببطولة الدوري بمعدل 1.6 هدفا في المباراة الواحدة، وهو مؤشر لا يليق ببطل الدوري المصري في الموسمين الماضيين.

جرس إنذار

ضعف المردود للعناصر الهجومية للزمالك، ملف يحمل إدانة فنية كبيرة للبرتغالي، جوسفالدو فيريرا، حيث يلاحظ أن معظم العناصر الهجومية في الفريق، اكتفت بتسجيل هدف واحد فقط في بطولة الدوري، وهم شيكابالا، مصطفى شلبي، ورأسي الحربة سامسون أكينيولا وسيف الدين الجزيري.

ويبقى الاستثناء من هذه القاعدة، أحمد سيد زيزو الذي سجل 5 أهداف، منها هدفين من ركلتي جزاء، ويوسف أسامة نبيه الذي سجل 4 أهداف، ويطرح خروجه كثيرا من حسابات فيريرا، المزيد من علامات الاستفهام.

ووفقا لهذه المعطيات السابقة، فإن "هدف واحد" لأغلب مهاجمي الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم، مؤشر "لا يكفي" لفريق يريد الفوز باللقب لموسم ثالث على التوالي، أو يحلم باستعادة مجد أفريقي غائب منذ 21 عاما.