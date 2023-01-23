أثار ارتفاع أسعار اللحوم حالة من الاستباء بين مواطني محافظة المنيا، وطالب عدد من الأهالي بمقاطعة اللحوم وانضم إليهم بعض الجزارين، وذلك مع إعلان ارتفاع أسعار اللحوم من 180 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

ويقول محمود حسين، مزارع، إنه ذهب يوم الخميس الماضي "اليوم المخصص لشراء اللحوم عندهم"، للسوق لشراء كيلو لحم بلدي له ولأسرته المكونة من 7 أفراد، الذين لا يتناولون اللحوم إلا مرة كل 15 يومًا، وفوجئ بارتفاع أسعار اللحوم، وعلق الجزارون لافتة بأن سعرها أصبح 220 جنيهًا.

وأضاف: "ذهبت لشراء كيلو لحمة رأس باعتبارها شبه اللحمة فلم أجد، وأكدوا أن سعرها ارتفع من 90 جنيهًا إلى 120 جنيها، وبها عظم وخلافه".

من جانبه تابع أحمد السيد جبالي، تاجر خضروات: "إحنا تعبنا من ارتفاع الأسعار بمعدل نصف يوم، فلو ذهبنا لشراء المنتج الصبح يُرفع سعره بعد الظهر، وأنا ذاهب للسوق حجزت عند الجزار كيلو لحمة بـ200 جنيه، وعندما عدت لأخذه بعد الظهر، الجزار قال لي الكيلو بقي بـ220 جنيهًا، ولو مش عاجبك سيبه".

من ناحيتها أكدت هناء محمد نجيب، ربة منزل، تعول 5 أطفال، أنها ذهبت لشراء كيلو "فشة"، وفوجئت أن سعرها ارتفع من 20 جنيها لـ70 جنيهًا، علاوة على قيام الجزارين بملئها بالماء، مضيفة: "عندما طلبت لحم أبيض سمين، فوجئت بالكيلو رفع من 35 جنيهًا لـ70 جنيهًا، والدهن من 15 جنيهًا لـ50 جنيهًا".

وفي ظل هذه الأسعار الجنونية طالب أهالي المنيا بمقاطعة شراء اللحوم، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتلك الدعوات، حتى يضطر التجار لخفض سعرها.

من جهته قال رمضان علي جاد، إن اللحوم التي يُطلق عليها الجميع بأنها بلدية ليست كما يظن الجميع، لكنها بلغارية الأصل، مشيرًا إلى ارتفاع أسعارها في محال الجزارة إلى 210 جنيهات للكيلو، مشددًا على أنها ستصل في غضون أسبوع إلى 250 جنيهًا.

وأضاف: "يا جماعة أنا واحد من الناس اللي بجد فخور بنفسي أنا مقاطع اللحم والفراخ منذ 15 يومًا، مش هنطلب من حد إنه يساعدنا، ابدأ بنفسك وكن قد كلامك حتى قدام نفسك".

من جهته أضاف حسين محمود: "30 يومًا مقاطعة لأي منتج غالٍ ونشوف رد الفعل بعدها أقسم بالله العلي العظيم ما هنموت من غير اللحمة والفراخ قاطعوا حتى تنزل الأسعار؛ فليسقط الجشع والطمع".

وأردف: "الغريب إننا وجدنا بعض الجزارين أعلنوا غلق المحلات ومقاطعة شراء وبيع اللحوم".

وقال المعلم علاء أبو رجب، جزار: "أنا واحد من الناس، وعندما ذهبت يوم الخميس لشراء نصف عجل، فوجئت بأن السلخانة رفعت سعر كيلو اللحم بالعظم من 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وبالتالي فأنا كجزار مجبر على رفع سعر الكيلو من 180 جنيها إلى 210 و220 جنيهًا، ولما وجدت في ذلك ظلم للمساعدة في الترويج للغلاء، وأن سعر الكيلو قد يتحرك إلى 250 جنيهًا، أغلقت المحل، وأنا زيي زي الناس، وأطالب الأهالي بالمقاطع، فالاستغلال في أشد صوره".

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه بالتنسيق مع الطب البيطري يتم المرور على محلات الجزارة، وتم تحرير 35 محضرًا منذ يوم الخميس لمحلات الجزارة.

كما يتم التوسع في معارض أهلا رمضان لسد احتياجات المواطنين من جميع السلع المخفضة، حيث يتم بيع اللحوم البلدية بسعر 130 جنيهًا، فيما أكدت تموين المنيا، أنه سيتم مداهمة السلخانات.