المفوضية الأوروبية تعتزم تحسين رعاية السرطان من خلال منصة تصوير

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أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط اليوم الاثنين، لتحسين الوصول مجموعات بيانات تصوير السرطان بحلول 2026 لتعزيز الأبحاث والتشخيص والعلاج.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر "اليوم نبدأ بناء آليات لمساعدة الأطباء والباحثين على إحراز قفزات في مكافحة السرطان".

وأضافت "في ظل حلول قائمة على أساس البيانات المبتكرة فسوف يمكن من الممكن دعم تحسين التشخيص ورعاية أفضل للمرضى".

جاء في بيان صحفي أن تحسين الاطلاع على البيانات مما يصل إلى 100 ألف حالة يرجى منه مساعدة الأطباء على تقديم رعاية أفضل وأسرع لفائدة مرضى السرطان.

ومن المقرر أن تتوفر البيانات مجهولة المصدر التي سوف يتم تحليلها أيضا بمساعدة الذكاء الاصطناعي، للباحثين بهدف تحسين المعلومات عن المرض.

ومن المنتظر أن تمتثل المنصة الجديدة بالكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات.

وسوف يشمل المشروع الذي سوف تموله المفوضية الأوروبية بـ18 مليون يورو (6ر19 مليون دولار) 21 موقعا سريريا في 12 دولة مختلفة.