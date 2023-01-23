قوات التحالف تنفي المزاعم الحوثية بقصف حدودي على مديريتين باليمن

نفى المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي المزاعم الحوثية بقصف حدودي على مديريتين يمنيتين ووقوع ضحايا.

وصرّح المالكي مساء الأحد" بأن مزاعم الميليشيا الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي "منبه" و"شدا" ووجود ضحايا مدنيين، عارية عن الصحة".

وأوضح المتحدث " أن قيادة القوات المشتركة للتحالف -بقيادة السعودية- تدعم الجهود كافة لتثبيت الهدنة المنتهية بتاريخ (2 أكتوبر 2022) واستمرارها، وتمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات الميليشيا الحوثية على الحدود والداخل اليمني على يد عناصرها غير المنضبطة، أو التي لا تستطيع السيطرة عليها".

وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت مقتل مدنيين اثنين إثر قصف اتهمت الجيش السعودي بشنه على مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.