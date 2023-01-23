العراق يعرب عن القلق من جمود الاتفاق النووي الإيراني

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن قلق الحكومة العراقية من جمود الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا ضرورة إحياء هذا الملف.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية مع وكيلة الأمين العام للأمم المُتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق (UNAMI)، وذلك بمقر الوزارة ببغداد.

كما أعرب وزير خارجية العراق عن امتنانه للدور الذي تلعبه الأمم المُتحدة في العراق عبر مُساندتها ودعمها العملية الديمقراطية، والتطلع إلى المزيد من الدعم الأممي لمُواجهة الإرهاب، والمُساعدات الأممية الممكنة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضرورية الطارئة لتعزيز قدراته.

ولفت إلى حرص الحكومة العراقية على تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال إعدادها لبرنامج يؤمن احتياجات المجتمع العراقي في إعادة التوازن ومواجهة الإرهاب، فضلا عن اتخاذها القرارات المُهمة التي تصب في مصلحة المواطن العراقي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد وزير خارجية العراق إمكانية مجموعة الاتصال المُنبثقة عن الجامعة العربية بمُشاركة العراق في لعب دور إيجابي لحل الأزمة والأخذ بزمام المُبادرة، مُشددا على ضرورة أن تكون المُبادرة تحت مظلة الأمم المُتحدة في تقليل التوتر الروسي الأوكراني.

كما بحث الجانبان تأثيرات التغير المناخي وشحة المياه في العراق، مشيرا إلى حرص العراق على المُشاركة بوفد رفيع المُستوى في قمة المياه التي ستعقد في نيويورك مارس المُقبل.

ومن جهتها، جددت وكيلة الأمين العام للأمم المُتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام دعم الأمم المُتحدة لوحدة العراق، أرضاً وشعباً، ودعم أمنه واستقراره وسلامة أراضيه والوقوف معع في معركته ضد كل أشكال الإرهاب.