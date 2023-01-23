أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، نداء الطوارئ الصحية لعام 2023 لحشد تمويل يبلغ 2.54 مليار دولار لتقديم المساعدة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون حالات طوارئ صحية، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين للإغاثة الإنسانية قد ارتفع بمقدار الربع تقريبًا مقارنة بعام 2022 وصولاً إلى رقم قياسي بلغ 339 مليون شخص.

وأوضحت المنظمة - في بيان صادر من مقرها في جنيف - أنها تستجيب حاليًا لعدد غير مسبوق من حالات الطوارئ الصحية المتداخلة ومنها الكوارث المرتبطة بتغير المناخ مثل الفيضانات في باكستان وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل والقرن الإفريقي الأكبر، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا والأثر الصحي للنزاع في اليمن وأفغانستان وسوريا وشمال إثيوبيا، كما تتداخل كل حالات الطوارئ هذه مع اضطرابات النظام الصحي الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتفشي الحصبة والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة.

وفي هذا السياق، قال مدير عام المنظمة الدكتور تادروس أدهانوم إن المزيد من الأشخاص يواجهون أكثر من أي وقت مضى خطر الإصابة الوشيك بالمرض والمجاعة ويحتاجون للمساعدة الآن، وحث الجهات المانحة على أن يكونوا كرماء ويساعدوا منظمة الصحة في إنقاذ الأرواح ومنع انتشار المرض داخل الحدود وعبرها ودعم المجتمعات أثناء إعادة بنائها.

ولفت البيان إلى أن المنظمة تستجيب حاليًا لـ54 أزمة صحية في جميع أنحاء العالم؛ 11 منها مصنفة على أنها من الدرجة 3، وهي أعلى مستويات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية وتتطلب استجابة على جميع مستويات المنظمة الثلاثة.