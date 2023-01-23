يحيى الدرع قبل مواجهة مصر والدنمارك : نحلم بإنجاز تاريخي

يحلم يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد والمحترف في فيزبرم المجري في تحقيق الفراعنة إنجازا تاريخيا ببطولة العالم المقامة حاليا ببولندا والسويد .

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الدنمارك بطل في التاسعة والنصف مساءً اليوم في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم.

ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لحسم العديد من الأشياء المهمة حيث سيتحدد خلالها متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني.

ويحتاج المنتخب الوطني الفوز او التعادل امام منتخب الدنمارك، لتصدر المجموعة والابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في الدور ربع النهائي بعد ان ضمن صدارة المجموعة الثالثة.

وقال الدرع في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي قبل اللقاء : نحن سعداء بما قدمناه حتى الآن في البطولة لكن لا نريد أن يتوقف مشوارنا الآن بهذا الدور ".

وأضاف الدرع : "في كل بطولة نكون قريبين من تحقيق إنجاز كبير ونحقق أشياء أفضل من البطولة التي تسبقها".

وتابع: "عقليتنا تطورت وأصبح طموحنا الآن كبير عن 5 سنوات مضت وكرة اليد المصرية أصبحت الآن ضمن الكبار في العالم وما يا يتطلب مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما حققناه ".

وأوضح :" مباراة الدنمارك الماضية في بطولة العالم بمصر كانت أسطورية والجميع يتذكر ما فعلناه جيدا في هذه المباراة وخسارتنا بالرميات الجزائية والتي كانت مؤلمة لنا لكن تعافينا بعد ذلك وحققنا إنجازًا كبير بالوصول للمربع الذهبي في أولمبياد طوكيو كأول منتخب عربي وإفريقي وخسرنا الميدالية البرونزية بصعوبة لكن نحن الآن نلعب في مستوى عالي".

وأتم : "منتخب مصر يمتلك أجيال مختلفة لكن الجميع تحت راية واحدة هي منتخب مصر وتحقيق إنجاز للبلاد فعدنا وطموحنا الآن هو إنجاز كبير في بطولة العالم".

وتنص قواعد المسابقة على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالدور الرئيسي إلى الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب قد حسم صعوده إلي ربع النهائي عقب فوزه الاخير علي منتخب البحرين 26-22 ومن قبلها الانتصار علي بلجيكا في اولي مباريات الدور الرئيسي بنتيجة 33-28 وهي النتائج التي مكنت الفراعنة من التأهل رسميًا للدور ربع النهائي من البطولة.

يذكر أن منتخب اليد قد تأهل اليد إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة خلال مواجهات الدور الأول بعد الفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في عام 2021 بمصر، بعد الفوز على نظيره السويدي في النهائي .