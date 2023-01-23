اليابان تسجل 627 ألفا و187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي

أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، تسجيل 627 ألفا و187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 309 آلاف و749 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان، بما في ذلك الحالات بين ركاب السفن السياحية وأفراد أطقمها، بلغ 32 مليونا و67 ألفا و530 حالة، حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين (الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش).

وأضافت الوكالة اليابانية أن العاصمة طوكيو سجلت أكبر عدد أسبوعي من حالات الإصابة الجديدة، بلغ 50 ألفا و779 حالة، تليها محافظة آيتشي بعدد حالات بلغ 42 ألفا و940 حالة، وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة في أوساكا 42 ألفا و790 حالة، و35 ألفا و98 حالة في كاناجاوا.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في اليابان بـ 2653 حالة، مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 65 ألفا و672 حالة.