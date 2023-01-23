ماركوس كريستيان يتولى الرئاسة التنفيذية لبورشه الهندسية اعتبارا من يونيو

أعلنت شركة بورشه الألمانية للسيارات الفارهة، اليوم الإثنين، أن من المنتظر أن يتولى ماركوس- كريستيان إبيرل الرئاسة التنفيذية لشركة "بورشه الهندسية".

وقالت شركة بورشه هولدينج القابضة وهي شركة تابعة لمجموعة فولكس فاجن إن إبيرل الذي يشغل لديها حاليا نائب رئيس المطابقة الفنية، سيتولى الرئاسة التنفيذية لـ"بورشه الهندسية" اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يخلف إبيرل الرئيس الحالي لـ"بورشه الهندسية" بيتر شيفر الذي يعتزم التقاعد في الحادي والثلاثين من مايو المقبل، يذكر أن إبيرل يعمل لدى بورشه منذ 23 عاما.

وفي تعيينات أخرى، تم تعيين ديرك فيليب مديرا ماليا ورئيسا للعمليات في "بورشه الهندسية".

ويشغل فيليب منذ عام 2011 منصب مدير الشؤون المالية والإدارية في "بورشه الهندسية"، كما تولى مناصب مختلفة في مجموعة بورشه منذ عام 1995، بما في ذلك منصب مدير الرقابة المالية للتطوير في بورشه.