غانا تفشل في بيع سندات محلية قصيرة الأجل

أعلن بنك غانا المركزي أن الاكتتاب في طرح للسندات مدتها 6 أشهر بقيمة 940.42 مليون سيدي غاني (76 مليون دولار)، جاء أقل كثيرا من حجم الطرح، حيث بلغت قيمة الاكتتاب 85 مليون سيدي فقط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المؤسسات الاستثمارية بما في ذلك البنوك وافقت في اجتماع عقد يوم 20 يناير الحالي على تجديد استثماراتها في السندات الغانية.

ووافق بنك غانا المركزي ومجلس الكاكاو الغاني والبنوك التجارية على السماح للبنوك باستخدام ودائع مجلس الكاكاو أو الودائع لدى البنوك الأخرى لتلبية احتياجات عملاء التجزئة الذين قد لا يرغبون في تمديد سندات الكاكاو الحكومية التي لديهم.

ويأتي ذلك فيما قدمت الحكومة الغانية مقترحا يدعو المستثمرين المحليين إلى مبادلة الديون المستحقة طوعا مقابل سندات جديدة بفائدة تبلغ 5%، بحسب تقرير بثه راديو "جوي إف إم" الغاني دون ذكر مصادر المعلومات.

وكانت الحكومة الغانية قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستعيد النظر في عدم دفع فائدة على الديون هذا العام.

وقال راديو "جوي إف إم" إن الحكومة تعتزم أيضا إعفاء المتقاعدين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما من عملية مبادلة الديون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر راديو "جوي إف إم" أن غانا أعادت النظر في عدم دفع فائدة في عملية مبادلة الديون المحلية في عام 2023، في 18 يناير الجاري.