أردوغان يعلن رسميا إجراء الانتخابات التركية في 14 مايو المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا اليوم الأحد تقديم موعد الانتحابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو إلى 14 مايو.

وكان اردوغان قد قال يوم الأربعاء الماضي إنه يرغب في إجراء الانتخابات في ذلك اليوم، إلا أن الإعلان الرسمي جاء اليوم الأحد وذلك خلال اجتماع مع ناخبين شباب في مدينة بورصة غرب تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وينظر إلى الانتخابات على أنها اختبار لأردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 20 عاما. وكان قد تم انتخابه رئيسا للوزراء في عام 2003 ، ثم رئيسا للبلاد عام 2014 .

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إعادة انتخاب اردوغان غير مؤكدة. وبوصفه رئيسا، يحق له الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

يذكر أن 14 من مايو هو التاريخ الذي يوافق ذكرى أول انتخابات حرة ونزيهة أجريت في تركيا عام 1950 عندما هزم الحزب الديمقراطي الوليد بزعامة عدنان مندريس حزب الشعب الجمهوري (حزب اتاتورك) في فوز ساحق.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن تقديم موعد الانتخابات قد تساعد أردوغان، لأنه من المتوقع أن يشارك عدد أقل من أنصاره في يونيو بسبب العطلات المختلفة.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى وجود سباق متقارب بين أردوغان وكتلة المعارضة التي تضم ستة أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري العلماني، والذين لم يعلنوا بعد عن مرشحهم الرئاسي.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في البداية في 18 من يونيو.