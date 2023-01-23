تراجع معدل ملء خزانات الغاز في ألمانيا إلى 87% والاتحاد الأوروبي إلى 78%

قالت الرابطة الأوروبية لمشغلي البنية التحتية للغاز (جي.آي.إف) اليوم الاثنين، إن تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا تراجع الأسبوع الماضي إلى 213.3 تيرا وات في الساعة، أو بنسبة 87% من الطاقة الاستيعابية لمنشآت التخزين، مقابل المتوسط على مدار خمس سنوات وقدره 62% لهذه الفترة من العام. وبلغت نسبة التخزين في الأسبوع السابق عليه 90%.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة ملء المستودعات 78% من طاقتها الاستيعابية، مقابل 83% خلال الأسبوع السابق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيانات الرابطة أن ألمانيا وفرنسا سجلت أكبر التغييرات الأسبوعية والمحسوبة بـ تيرا وات في الساعة.

وكانت مخزونات المجر من الغاز الأقل اكتمالا بالنسبة المئوية كما كانت الأقل عند المقارنة بالمتوسط على مدار خمس سنوات لتك الفترة من العام.

وكانت إيطاليا ثاني أقل دولة في اكتمال مخزوناتها من الغاز من حيث النسبة المئوية مقارنة مع متوسطها المسجل في خمس سنوات.

يأتي ذلك في حين قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم إن ألمانيا ما زالت تحتاج لسنوات حتى تستغني عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي التي تصل إليها عبر خطوط الأنابيب لتحل محله واردات الغاز الطبيعي المسال.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس لوكالة بلومبرج للأنباء في الأسبوع الماضي إن بلاده تعلمت الدرس من الاعتماد الزائد على روسيا، وأصبح هدفها الأن بناء القدرات التي تعطي ألمانيا فرصة الحصول على كميات الغاز الطبيعي التي كانت تصل إليها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا دون أن تستورد من روسيا.

من ناحيتها قالت وزارة الاقتصاد في رد على مجموعة أسئلة من حزب اليسار الألماني إن ألمانيا ستنتظر حتى 2026 لكي يتم توفير القدرات اللازمة لاستقبال 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهي نفس الكمية التي استوردتها من روسيا عبر خطوط الأنابيب في عام 2021 قبل بدء غزو أوكرانيا.