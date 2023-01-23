بريطانيا تطالب شركات توزيع الكهرباء بعدم فرض العدادات مسبقة الدفع على المنازل الفقيرة

حثت السلطات البريطانية شركات توزيع الكهرباء في البلاد بالتوقف عن إلزام منازل العملاء ذوي الدخل المنخفض بتركيب عدادات مسبقة الدفع، قائلة إن مثل هذه العدادات يجب أن تستخدم باعتبارها الخيار الأخير.

وقال جوناثان بريرلي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الطاقة البريطاني "أوفجيم" في مقابلة مع إذاعة بي.بي.سي اليوم الاثنين إن عدد كبير من العملاء المتعثرين ماليا يجبرون على دفع فواتير استهلاك الكهرباء مقدما.. نريد التأكد من أن كل الضوابط والميزانيات موضوعة لضمان عدم إجبار أي عميل موقفه المالي ضعيف على التحول للعداد مسبق الدفع".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات بريرلي تأتي بعد نحو أسبوع من تقرير منظمة "سيتيزنس أدفايس" للخدمة العامة، الذي أظهر أن شركات توزيع الغاز الطبيعي أجبرت حوالي 600 ألف شخص لاستخدام عدادات مسبقة الدفع خلال العام الماضي، لأنهم كانوا يعانون في سداد فواتيرهم. ولم يكن الكثيرون من هؤلاء العملاء راغبين بالفعل التخلي عن نظام الفواتير ربع السنوية لكنهم اضطروا لتركيب العدادات مسبقة الدفع بأمر من المحكمة.

يذكر أن حوالي 4 ملايين منزل في بريطانيا تستخدم عدادات مسبقة الدفع. لكن الانتقال إلى أي نظام للدفع المسبق يمكن أن يزيد المشكلات المالية للمستهلكين بسبب استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء. ونتيجة لذلك تم فصل الكهرباء عن أكثر من 3 ملايين شخص بسبب عدم السداد المسبق لثمن الكهرباء في العام الماضي بحسب تقرير سيتيزنس أدفايس.