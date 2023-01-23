وزير النقل: رئيس «تالجو» خفض سعر القطار 15 مليون دولار حبًا في مصر والرئيس السيسي

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لم نكن نستطيع شراء قطار تالجو في الماضي وحان الوقت لشرائه، مشيرا إلى أن قرض صفقة قطارات تالجو طويل الأجل بفائدة 1.% وفترة سماح تصل إلى 5 سنوات.

وتابع خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، حصلنا على قرض كوري بقيمة 256 مليون دولار لتطوير الإشارات في الأقصر لمدة 40 عاما وفترة سماح 5 سنوات بفائدة 1.%.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن هناك ثقة في الاقتصاد المصري لتنفيذ المشروعات الاقتصادية العملاقة.



وأضاف أن هشام عرفات وزير النقل السابق كان يتمنى شراء قطارات تالجو لكن توقف العرض لعدم توفير التمويل .

وقال كامل الوزير: أبلغت الرئيس السيسي بضرورة تطوير منظومة النقل لخدمة السياحة والصناعة والزراعة، موضحا أنه تواصل مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية والفريق عبد المنعم التراس لبحث مشكلة صفقة قطارات تالجو.

وأكد أنه تم التفاوض مع شركة تالجو لتخفيض القيمة واقترحنا إقامة مصنع لها في مصر ويكونون شركاء في التصنيع، موضحا أن رئيس شركة تالجو قال: لست سمسارا ولا أعرف الفصال وأنتج «فيراري القطارات» أحسن قطار في العالم لذلك متمسك بالمبلغ.

واستطرد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن رئيس شركة تالجو وافق على تخفيض قيمة القطارات من 141 مليون دولار إلى 126 مليون دولار حبا في مصر والرئيس السيسي.

وأكد أن رئيس شركة تالجو أدرك أهمية الاستثمارات في مصر، موضحا أنه تم الاتفاق على مبلغ 126 مليون دولار لـ 6 قطارات تالجو بقرض من الحكومة الإسبانية .

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه تم التعاقد على إنشاء320 عربة مترو و500 عربة قطار ومن المرشح أن تكون معنا شركة تالجو وفقا للأسعار.