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اعتقال 3 صحفيات أخريات في إيران

طهران - د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:52 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:52 م
اعتقلت السلطات الإيرانية ثلاث صحفيات أخريات، بحسب ما ذكرته صحيفة "اعتماد" الإيرانية.

وذكر تقرير إخباري نشر أمس الأحد، أن الصحفيات مليكة هاشمي وسعيدة شافعي ومهرنوش زارع، تم نقلهن إلى سجن "إيفين" سيئ السمعة في العاصمة طهران.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن الاعتقالات.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين في نيويورك، فقد تم إلقاء القبض على أكثر من 90 من العاملين في وسائل الإعلام، أثناء موجة الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء البلاد والتي كانت قد بدأت في شهر سبتمبر. وقد تم الإفراج بكفالة عن نصف المعتقلين منذ ذلك الحين.

جدير بالذكر أن هناك قيودا كبيرة مفروضة على التقارير الإخبارية التي تصدر في إيران.

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