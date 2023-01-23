تعليم جنوب سيناء: لا شكوى من أسئلة امتحان الهندسة بالشهادة الإعدادية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الهندسة خلال الفترة الأولى، ومادة التربية الفنية خلال الفترة الثانية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية شكاوى من حدوث أية تجاوزات داخل اللجان، ولم يشتكي الطلاب من صعوبة أسئلة الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية والبالغ عددها 75 لجنة تلتزم بجميع التعليمات الوزارية الخاصة بسير الامتحانات، ولم يجر رصد أية تجاوزات حتى الآن.

وأدى اليوم 3355 طالبا وطالبة بجنوب سيناء، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول داخل 75 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، بواقع 16 لجنة بمدينة طور سيناء، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و5 لجان بمدينة دهب، و5 لجان بمدينة نويبع، و10 لجان بمدينة سانت كاترين، و7 لجان بمدينة أبورديس، و12 لجنة بمدينة أبوزنيمة، و15 لجنة بمدينة رأس سدر.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لغات التابعة لإدارة دهب، كما تفقد لجان امتحان الصف الأول الثانوي بالمدرسة، واطمأن على سير أعمال الامتحان الإلكتروني بمادة الفلسفة والمنطق، ولجان الصف الثاني الثانوي بمادتي الكيمياء وعلم نفس واجتماع.

وأشاد وكيل الوزارة بحسن سير عمل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان.

وشدد على مراجعة الملاحظين لبيانات الطلاب مع التوقيع ثلاثيًا عليها.

يشار إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول انطلقت يوم السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل بمادة الأحياء، كما انطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول يوم السبت الماضي، وستنتهي اليوم بمادة علم النفس والاجتماع.