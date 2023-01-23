الجزائر وإيطاليا تؤكدان ضرورة التوصل إلى حل توافقي ليبي

أكدت الجزائر وإيطاليا، ضرورة التوصل إلى حل توافقي ليبي أساسه تنظيم الانتخابات ودعم المصالحة الليبية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة الجزائرية في العاصمة، مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، عقب انتهاء جلسة المحادثات الثنائية بين وفدي البلدين.

وأوضح الرئيس الجزائري، أن محادثاته مع رئيسة الحكومة الإيطالية تناولت انشغالات البلدين إزاء تعدد بؤر الصراعات في العالم وتداعياتها السلبية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هناك تطابقا في جهات النظر حول ضرورة الالتزام بالعمل المشترك من أجل المساهمة في إحلال الأمن والسلم في المنطقة البحر المتوسط.

وفيما بتعلق بالأزمة في مالي، أوضح الرئيس الجزائري أن هناك اتفاقا بين البلدين على أن التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن "مسار الجزائر" الموقع في عام ٢٠١٥ يعد الحل الأمثل لتسوية هذه الأزمة، فضلا عن ضرورة مرافقة مالي وتقديم الدعم السياسي لها عبر تعزيز دور البعثة الأممية في هذا البلد "مينوسما".

وأضاف أنه اتفق مع رئيسة الوزراء الإيطالية على ضرورة وقف الانتهاكات الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، قائلًا:"نتطلع إلى تمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة".