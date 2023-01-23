 معرض صور لـ«تان تان» في متحف الأقصر - بوابة الشروق
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معرض صور لـ«تان تان» في متحف الأقصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إسلام عبد المعبود:
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:47 ص

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم معرضًا لعدد من الصور من مجلة تان تان الكرتونية المصورة، الصادرة في النصف الثاني من القرن العشرين.

يأتي ذلك ضمن احتفالات متحف الأقصر بمئوية الملك توت عنخ آمون بالتعاون مع سفارة بلجيكا.

وتدور قصة تان تان حول صحفي شاب يجوب العالم بحثا عن حل للقضايا الصعبة بمساعدة أصدقاءه وكلبة ميلو، وهذا الشاب تأثر باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون للمكتشف الإنجليزي هوارد كارتر.

يضم المعرض مجموعة صور تحكي مغامرات بطل المجلة تان تان وحكاياته مع الآثار والمومياوات وسفره إلى مصر.

ومن المقرر أن يستمر المعرض بالمتحف حتى 20 فبراير 2023.

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