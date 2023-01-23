منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية

خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، مرانه الأول بمعسكره المغلق الذي انطلق اليوم بالإسماعيلية علي أحد الملاعب الفرعية بفندق الإقامة بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

كما خاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ايهاب جلال مدرب الحراس.

وسبق المران محاضرة للاعبين طالب خلالها محمود جابر الجميع بالدخول في أجواء بطولة أمم أفريقيا بداية من اليوم وبذل أقصي جهد من أجل الوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق البطولة، ثم تحدث الدكتور هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي وشدد على اللاعبين بضرورة الاهتمام بالتغذية والاستشفاء باعتبارهما من أهم العناصر لتجهيز اللاعبين بدنيا قبل البطولة لافتا إلى أنه سيكون هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين بشكل دوري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وإسلام جمال معد بدني وأحمد ممدوح أخصائي تدليك، وعبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب.