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منظمة الصحة العالمية تحث دول العالم على التحقق من سلامة أدوية السعال

جنيف - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:16 م

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، السلطات الصحية إلى إجراء عمليات تحقق أكثر قوة من الأدوية بعد ظهور أدوية سعال للأطفال تهدد الحياة في ما لا يقل عن سبعة دول.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب تحديد الأدوية المقلدة أو الأدوية التي لا تتوافق مع معايير السلامة وسحبها من التداول.

وفي الأشهر الماضية، توفي ما لا يقل عن 300 طفل في ثلاث دول بعد تناول شراب سعال تم شراؤه بدون وصفة طبية.

وكانت تلك الأدوية تحتوي على مواد سامة مثل مذيبات صناعية أو مضادات تجمد، والتي يمكن أن تكون قاتلة حتى بكميات صغيرة.

ولم تذكر منظمة الصحة العالمية الدول المتأثرة، إلا أن المنظمة كانت قد أصدرت بالفعل تحذيرات بشأن حوداث مماثلة في جامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان.

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