رئيس لاتفيا ليفيتس يحث ألمانيا على إرسال دبابات إلى أوكرانيا

دعا رئيس لاتفيا، إيجيلز ليفيتس، المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الموافقة على تسليم دبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وقال ليفيتس، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الاثنين: "يجب القيام بكل ما هو ضروري حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها"، مؤكدا أن هذا ضروري لأمن أوروبا ككل.

وأضاف: "هذا موقف شبه إجماعي لأوروبا، إذا لم تتعاون دولة ما، فهذه مشكلة بالطبع".

وذكر ليفيتس أنه لا يستطيع تفهم سبب احتمال أن يضع شولتس في حسبانه الشكوك الألمانية المنتشرة حول تسليم دبابات لأوكرانيا، مضيفا أن أوكرانيا تتعرض لضغوط شديدة ولا ينبغي حرمانها من الدبابات.

جدير بالذكر أن دور ليفيتس كرئيس للاتفيا هو دور شرفي إلى حد كبير، إلا أن مسؤولياته تشمل أن يكون القائد العام للقوات المسلحة.