 فوسيتش: صربيا قد تفقد فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا رفضت خطة كوسوفو - بوابة الشروق
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فوسيتش: صربيا قد تفقد فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا رفضت خطة كوسوفو

بلجراد (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:54 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 11:54 م
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش اليوم الاثنين، إن بلاده ستدرس خطة الاتحاد الأوروبي التي تقترح تطبيع العلاقات مع كوسوفو لأنها تخاطر بفقدان فرصتها في الانضمام إلى التكتل وإنها قد ترى  المستثمرون الأجانب وهم يرحلون إذا رفضت ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوسيتش قوله للصحفيين في بلجراد اليوم الاثنين: "سنصبح ضائعين سياسيا واقتصاديا بدون دعم الاتحاد الأوروبي".

وجاءت تصريحات فوسيتش بعد أيام من اجتماعه مع مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين حاولا  التوسط لإبرام اتفاق دائم بين صربيا وكوسوفو.

وكانت كوسوفو جزءا من صربيا في السابق، وذلك قبل أن تستقل عنها في عام 2008 غير أن صربيا لم تقبل بهذه الخطوة ولا تزال تدعي أحقيتها بالسيادة على كوسوفو.

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