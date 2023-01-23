 طارق مصطفى يقود آسفي للفوز على أولمبيك خريبكة بالدوري المغربي - بوابة الشروق
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طارق مصطفى يقود آسفي للفوز على أولمبيك خريبكة بالدوري المغربي

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:21 ص

حقق فريق أولمبيك آسفي بقيادة مدربه طارق مصطفى، فوزًا ثمينًا بهدف دون رد أمام نظيره أولمبيك خريبكة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفوسفاط مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المغربي للمحترفين.

سيطر لاعبو فريق أولمبيك آسفي على مجريات اللعب في الشوط الأول، حتى تمكن اللاعب عبد الغفور مهري من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق أولمبيك خريبكة إدارك هدف التعادل، ولكن لم ينجح مهاجمو الفريق في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، لينتهي اللقاء بفوز أولمبيك آسفي بهدف دون رد.

وبتلك النتيجة، رفع فريق أولمبيك آسفي رصيده للنقطة 23 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المغربي، فيما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند النقطة السادسة في المركز قبل الأخير.


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