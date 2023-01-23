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موسكو: سفيرة أمريكية جديدة ستصل روسيا خلال الأيام المقبلة

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 10:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 10:50 ص

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي ستصل روسيا خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله، إنه قد يتم استئناف المشاورات بشأن المشاكل التي تعتري العلاقات الروسية الأمريكية بمجرد أن تصل السفيرة الأمريكية الجديدة إلى موسكو.

وقال للصحفيين إن "السفيرة ستصل، ويبدو أن مناقشة هذا الأمر ستستمر معها، لا سيما أننا لاحظنا الإشارات العلنية التي كانت تبعث بها واشنطن على مستوى الممثلين الرسميين، والتي وفقا لها، ستكون احدى مهامها، هي عودة شروط عمل البعثات الدبلوماسية إلى طبيعتها".


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