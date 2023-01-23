نيابة جنوب سيناء تقرر حبس شاب 4 أيام بتهمة قتل كلاب صغيرة

قرر نيابة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حبس شاب يدعى "أ.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقتل كلاب صغيرة بطريقة وحشية بحي الزهور بمدينة طور سيناء.



ووجهت النيابة العامة، للمتهم تهمة قتل حيوان عمد، وحيازة مخدرات بغرض التعاطي.



واستنكر أهالي حي الزهور بمدينة طور سيناء، ما فعله الشاب من قتل الكلاب الصغيرة بطريقة وحشية؛ مما أثر الرعب والخوف لدى أطفال بالحي، ودفع بعض سكان الحي للاتصال بشرطة النجدة، والتي توجهت لمنزل الشاب، وألقت القبض عليه.



وحاول الأهالي منع الشاب قاتل الكلاب الصغيرة وهو يحطم رؤوس الكلاب في الحائط، مؤكدين أنه يعاني من أزمة نفسية ولابد من أن يخضع للعلاج.