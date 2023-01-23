كامل الوزير عن مشروعات البنية التحتية: لو رجع بيا الزمن هعملها تاني

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على أهمية مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة وتحديدا في قطاع الطرق.

وقال خلال رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بقطار تالجو، أجراها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "لو عاد بيا الزمن لـ5 أغسطس 2014 وأنا واقف قدام كل العالم والرئيس وقفني وقالي قناة السويس تتحفر في سنة وتجيب شنطتك وتقعد هنا لغاية ما تخلص القناة.. لو رجع بيا الزمن هعملها".

وأضاف: "في أحد الأيام.. كلمت الرئيس وقت الفجر وأبلغته إننا كنا مخططين نعمل أنفاق تحت قناة السويس وكنا هنعملها بعد حفر القناة وقلت للرئيس الناس مخنوقة وفيه زحام شديد على المعديات".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بالإطلاع على الخطة التي تم إعدادها إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، موضحا أنه عرض الخطة على الرئيس السيسي فطالبه بالتواصل مع الجانب الألماني لشراء أربعة ماكينات للمساعدة في الحفر".

وتابع: "لو عاد بيا الزمن كنت هقوله إحنا اتأخرنا في الموضوع ده وكان لازم نبدأ فيها يوم حفر قناة السويس".