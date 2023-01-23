 المنسقة الأممية تأمل في انتخاب رئيس جمهورية لبنان في أسرع وقت - بوابة الشروق
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المنسقة الأممية تأمل في انتخاب رئيس جمهورية لبنان في أسرع وقت

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:45 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:45 م


أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، اليوم الاثنين، أن انتخاب رئيس للجمهورية سيكون له تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان ، متمنية أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن.

وقالت فرونتسكا، في تصريح  بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم: "بحثنا في دور الأمم المتحدة والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها هذه السنة وما هو مطلوب منها".

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي،  ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.

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