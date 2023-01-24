عضو شعبة المستوردين: مصر تعيش حاليا فوضى خلاقة اقتصاديا بسبب الأزمة العالمية

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن «مصر الدولة الوحيدة الأكثر استقرارًا ومكتملة الأركان في المنطقة، بجيشها العظيم، والشرطة، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن بعض الدول لم تتمكن من انتخاب مجلس النواب، وأخرى تضم أكثر من جيش وأكثر من برلمان، فضلًا عن أن البعض الآخر انقسم إلى شمال وجنوب.

ونوه أن مصر تعيش حاليًا «فوضى خلاقة اقتصادية؛ بسبب الأزمة العالمية»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن مصر تنعم باستقرار أمني بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري.

وأوضح أن المستثمر يبحث عن الدول الأكثر أمانًا له ولنقوده، قائلًا إن «الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية في مصر بمجال البنية التحتية، تشجع على جذب الاستثمارات المباشرة».

وذكر أن «كل مستثمر له علاقات في الخارج بـ15 آخرين، وعند الاطمئنان باستقرار الدولة وتطبيق العدالة، سيأتي المستثمر الأجنبي فورا».