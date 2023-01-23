تدريبات لمشاة بحرية كوريا الجنوبية في الطقس البارد لرفع الاستعداد القتالي

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين أن جنود مشاة البحرية الكورية أجروا التدريبات الشتوية السنوية في موقع تدريب جبلي في وقت سابق من الشهر الجاري لضمان الاستعداد القتالي، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن حوالي 160 من أفراد وحدة استطلاع مشاة البحرية شاركوا في التدريبات المنتظمة في الطقس البارد والتي استمرت لأسابيع من يوم 2 كانون الثاني/يناير إلى يوم الجمعة الماضي في منشأة عسكرية في "بيونج تشانج"، على بعد 126 كيلومترا شرق سول.

وخضع الجنود لتدريبات لياقة بدنية مكثفة، وحمل القوارب القابلة للنفخ، بالإضافة إلى المناورات التكتيكية باستخدام المروحيات للتدريب على إجراءات التسلل.

وسعت قوات مشاة البحرية في كوريا الجنوبية، إلى جانب نظرائهم الأمريكيين، إلى تعزيز تدريبات الإنزال البرمائية المشتركة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاستعداد القتالي، في خضم التهديدات العسكرية الكورية الشمالية .