كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة مقتل عامل وقطع رأسه وفصل القدمين واليدين عن جسده بمنطقة عابدين، وبينت أن المتهم بارتكاب تلك الجريمة المروعة هو صديق المجني عليه.



وأوضحت التحريات أن المتهم كان في زيارة للمجني عليه وأثناء ذلك نشبت بينهما مشادة كلامية؛ تطورت لمشاجرة، فقام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه؛ ما تسبب في سقوطه ووفاته.



وأضافت التحريات أن المتهم قرر التخلص من الجثة، فقام بفصل الرأس واليدين والقدمين تمهيدا لإلقائهم في القمامة ولكن القدر حال دون ذلك، فتم اكتشاف جريمته.



بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا مفاده العثور على عامل مقتولا داخل منزله بعابدين، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى «أ. م»، عمره 56 سنة، وتبين أن الجثة مفصولة الرأس واليدين والقدمين، وتم التحفظ عليها.