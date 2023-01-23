ضبط 32 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء في حملة تموينية بالدقهلية

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تمكنت مديرية التموين بالدقهلية من ضبط ٣٢ طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء في حملة تموينية بالدقهلية، تحت إشراف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية؛ لمنع احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تشكلت الحملة ناحية بلقاس برئاسة دكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية لشؤون الرقابة يرافقه سامي إبراهيم من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وأسفرت عن ضبط:

محضر ضبط ٣٢ طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

تحرير محضر ١٠ أطنان أعلاف بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها، وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة.

تحرير عدد ٢ محضر عدم إعلان وعدم انتظام القيد في دفتر ٢١ بترول لمستودع غاز ومحطة تموين السيارات، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.