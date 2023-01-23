التحقيق مع الشرطة الفرنسية بسبب الاعتداء على أحد المحتجين

فتح محققون في باريس اليوم الاثنين، تحقيقا في اعتداء خطير من جانب أحد رجال الشرطة على متظاهر كان يحتج على خطط رفع سن المعاشات التقاعدية.



وخضع متظاهر (26 عاما) لجراحة لاستئصال إحدى الخصيتين بعدما تلقى ضربة بين الساقين بواسطة عصا تستخدم في أعمال مكافحة الشغب بينما كان مستلقيا على الأرض، حسبما أظهرت لقطات بثتها شبكة "بي اف ام تي في".



وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام إن التحقيق ستقوده هيئة الإشراف على الشرطة.



ووصف محامي الضحية الضربة بأنها "سادية". وقد حظى الحادث الذي تسبب في حالة من الغضب بتغطية واسعة في فرنسا.



وتظاهر أكثر من 1ر1 مليون شخص يوم الخميس الماضي ضد خطط الحكومة لرفع سن المعاش بشكل تدريجي من 62 عاما إلى 64 عاما. وتقول الحكومة إن شيخوخة السكان تجعل النظام الحالي غير مستدام.