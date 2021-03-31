مصدر بالنقل: وصول 100 جرار سكة حديد أمريكي خلال 6 أشهر

المصدر: الوزارة تستهدف زيادة نقل البضائع عبر القطارات إلى 25 مليون طن سنويا

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إن الوزارة تنتظر وصول 100 جرار سكك حديدية أمريكى من طراز ES30ACi، خلال الأشهر الستة المقبلة، على دفعات متتالية.

وتعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى نوفمبر 2021، مع شركة «وابتك» الأمريكية (جينرال إلكتريك سابقا)، على شراء 100 جرار جديد بتكلفة تقديرية 248 مليون يورو، بتمويل من بنك الإعمار والتنمية الأوروبى (EBRD)، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات بمبلغ إجمالى 157 مليون يورو.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الجرارات الجديدة سيتم تشغيلها تجريبيا لفترة محددة للتأكد من مطابقتها للسكة المصرية، ثم إدخالها الخدمة مباشرة، منوها إلى أن تلك الجرارات خضعت لأعمال التشغيل التجريبى فى أمريكا لفترة زمنية قبل شحنها إلى مصر.

وأشار إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها منذ فترة لتحديث وإعادة تأهيل الجرارات الموجودة فى مصر، حيث ستقوم الهيئة بتجديد 172 جرارا، وتم الانتهاء حتى الآن من 60 جرارا، وجارٍ إعادة تأهيل الباقى، لافتا إلى أن المدة الزمنية المحددة للانتهاء من خطة التأهيل تلك هى العام القادم، وفقا للجدول الزمنى للخطة.

وأوضح المصدر أن هذه الجرارات تأتى ضمن خطة شاملة لوزارة النقل لرفع معدلات النقل بالقطارات، سواء نقل الركاب أو البضائع، حيث تستهدف الوزارة زيادة نسب المنقول عبر القطارات، ليصل إلى 13 مليون طن سنويا بدلا من المعدل الحالى 4.5 مليون طن سنويا، وصولا إلى معدل نقل يبلغ 25 مليون طن بضائع سنويا عقب الانتهاء بشكل كامل من خطة تطوير القطاع، لافتا إلى أن نقل البضائع بالسكة الحديد أكثر أمانا وأقل تكلفة، كما سيزيد من إيرادات الهيئة لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات فى السكة الحديد.

ونوّه إلى أن تطوير هذه الجرارات وتحديثها يأتى بالتوازى مع تطوير 10 آلاف كيلو سكة حديد تنتهى خلال 2024، مع إضافة وحدات متحركة جديدة، سواء عن طريق شراء قطارات جديدة أو إعادة تأهيل القطارات الحالية، بجانب تنفيذ خطة تطوير نظم الإشارات والتحكم وتحويلها من النظام الحالى الكهربى إلى نظام إلكترونى حديث، يعتمد على تقليل معدل التدخل البشرى، بما يحقق معدلات أعلى من السلامة والأمان.