محافظ أسيوط يوجه السكرتير المساعد الجديد بتطوير الأداء في الملفات الخدمية

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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، عقب توليه مهام منصبه الجديد بالمحافظة.

وقدم المحافظ، له التهنئة بالمنصب الجديد وطالبه ببذل المزيد من الجهد للنهوض بملفات استرداد أراضي أملاك الدولة وحق الشعب "التقنين" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع والمواقع الحيوية لمتابعة المشروعات التنموية ومتابعة سير العمل والدفع بجهود منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية في القطاعات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل أساسي.

وبدوره، أعرب السكرتير المساعد، عن سعادته لتوليه منصب سكرتير مساعد للمحافظة، مؤكدا أنه سيعمل على استكمال مسيرته في العمل الجاد بالإدارة المحلية والنهوض بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتحقيق إنجازات خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وغيرها من الملفات التنموية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.