البنك المركزي يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد الياباني رغم وجود المخاطر

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أظهر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني المنشور اليوم الاثنين اتفاق أعضاء المجلس على استمرار تعافي الاقتصاد الياباني، رغم استمرار المخاطر الكبيرة، وبخاصة في الخارج.

كما اتفق أعضاء المجلس خلال الاجتماع الدوري الذي عقد يومي 19 و20 ديسمبر الماضي على استمرار هدفهم في تحقيق استقرار الأسعار من خلال تحسين استدامة تخفيف السياسة النقدية.

كان المجلس قد قرر في ذلك الاجتماع بالإجماع استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 1ر0% على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.