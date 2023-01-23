جارديان: عصابات تهريب تركية تجند بحارة روس لقيادة قوارب الهجرة غير الشرعية

• إيطاليا اعتقلت 14 روسيا بتهمة تهريب مهاجرين منذ اندلاع الحرب الأوكرانية

كشفت منظمتان إيطاليتان غير حكوميتين، أمس الأحد، عن استعانة عصابات تهريب البشر في تركيا بعشرات البحارة الروس بدلا من الأوكرانيين لقيادة قوارب تقل مهاجرين غير شرعيين من تركيا إلى إيطاليا.



وأشار تقرير صادر عن منظمتي "أرشي بوركو روسو" و"خط الحدود الأوروبية" غير الحكوميتين في إيطاليا، إلى تضاعف اعتقالات الروس المتهمين بقيادة قوارب الهجرة غير الشرعية مقارنة بالعام السابق، فضلاً عن اعتقال سوريين وبنغال وكذلك أشخاص من دول غير ساحلية مثل كازاخستان وطاجيكستان، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.



ونوهت الصحيفة بأن الشرطة الإيطالية اعتقلت ما لا يقل عن 14 روسيًا بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر ، وذلك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأوضح التقرير أنه تم إنشاء طريق بحري من تركيا إلى إيطاليا من قبل شبكة إجرامية من مهربين أتراك كبديل لطريق البلقان البري الطويل المؤدي إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث وصل حوالي 11 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية في عام 2021 من موانئ إزمير وبودروم وتشاناكالي التركية.



وذكر التقرير أن المهربين استعانوا في البداية ببحارة أوكرانيين فر الكثير منهم من أوكرانيا هربًا من الخدمة العسكرية خلال الحرب ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا في إقليم دونباس، لكن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، انخفض عدد الأوكرانيين الذين استقطبهم المهربون الأتراك.



وتابع أن العصابات التركية بدأت في تدريب طالبي اللجوء على قيادة القوارب وتجنيد بحارة أتراك وتوظيف أعداد متزايدة من الروس وغيرهم من الجمهوريات السوفيتية السابقة، بحسب "جارديان".



من جانبه، قال المحامي جيانكارلو ليبراتي: "في الماضي، جند المهربون بعض الروس لقيادة القوارب، وكانت في الغالب حالات فردية، لكن قبل الغزو ببضعة أشهر، لاحظنا زيادة في توظيف الروس لقيادة القوارب التي تحمل المهاجرين وأصبحت مشاركتهم منهجية تقريبًا".



وفي مايو الماضي، اصطدم مركب يحمل حوالي 100 مهاجر برصيف قديم في مدينة سيدرنو الإيطالية، حيث توفي شخصان في الحادث كلاهما روسيان يعتقد أنهما كانا قائدا المركب.



كما اعتقلت الشرطة الإيطالية في نوفمبر الماضي 3 روس أبحروا بقارب على متنه نحو 100 مهاجر من سوريا وأفغانستان والعراق إلى ساحل صقلية.



وقالت رئيسة مكتب المدعي العام في صقلية، سابرينا جامبينو، إن شبكة إجرامية تركية جيدة التنظيم تستخدم قوارب فاخرة يُزعم أنها مسروقة أو مستأجرة كانت وراء العملية.



ويواجه قائدي مراكب الهجرة غير الشرعية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.



وذكرت جمعيات خيرية ومحامون، أن غالبية الروس المحتجزين حاليًا في السجون الإيطالية يزعمون أنهم اضطروا للهروب من بلادهم للفرار من الخدمة العسكرية ورفض القتال في أوكرانيا.