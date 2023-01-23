عشرات من نواب البرلمان البريطاني يطالبون بتوريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا

في رسالة إلى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، طالب عشرات من نواب البرلمان البريطاني بتوريد الدبابات القتالية ألمانية الصنع "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.



ونقلت صحيفة "صن" البريطانية الصادرة اليوم الاثنين عن الخطاب: "نتفهم الأسباب التاريخية للإحجام عن إتاحة دبابات ألمانية ومصنعة في ألمانيا.. ومع ذلك فإننا نحثك - في هذه اللحظة الملحة للغاية - على إعادة النظر في موقفك والسماح بتوريد الدبابات القتالية (ليوبارد 2) - الألمانية وتلك المنتجة في ألمانيا - إلى أوكرانيا في خلال الأيام المقبلة".



وبحسب تقرير الصحيفة، تولى تنسيق الرسالة النائب العمالي كريس براينت، ويحمل الخطاب توقيع رؤساء أهم اللجان في البرلمان البريطاني بالإضافة إلى عشرات النواب الآخرين. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد دعا سابقا خلال زيارة لكييف لتوريد دبابات "ليوبارد".وقال كليفرلي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الأحد: "لا أريد أكثر من رؤية الأوكرانيين مسلحين بليوبارد 2".



ولم تتخذ الحكومة الألمانية بعد قرارا بشأن تسليم الدبابات القتالية إلى أوكرانيا. كما أنها لم تصدر أي تصاريح بتسليمها من قبل دول أخرى مالكة للدبابات المنتجة في ألمانيا.