مجلس أوروبا يحث موناكو على بذل المزيد من الجهد لمكافحة غسل الأموال

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دعا مجلس أوروبا اليوم الإثنين، موناكو إلى تكثيف الإجراءات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت مجموعة خبراء مجلس أوروبا لمكافحة غسل الأموال "مانيفال"، في تقرير لها صدر اليوم الإثنين، بأن بلاغات تجار المجوهرات وأندية القمار على وجه الخصوص عن المعاملات المشبوهة لا تزال قليلة للغاية.

وحثت المجموعة موناكو على تعزيز نظامها الرقابي وإنفاذ القانون، وقال التقرير إنه تم إدانة عدد قليل للغاية من الأشخاص وصودرت أصول قليلة جدا.

وأضاف أن تحقيقات السلطات لا تتوافق مع ملف المخاطر في موناكو فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

يشار إلى أن مجلس أوروبا يقوم بمراقبة حقوق الإنسان في دوله الأعضاء البالغ عددها 46 دولة ويهدف إلى دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

ولمكافحة غسل الأموال بشكل شامل، أبرم مجلس أوروبا عدة اتفاقيات، ويشار إلى أن المنظمة ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.