البنك المركزي الباكستاني يسمح بإعطاء الأولوية لتمويل واردات الأدوية والغذاء

سحب البنك المركزي الباكستاني، شرط الموافقة المسبقة على توفير العملات الأجنبية لعمليات الاستيراد، وإعطاء توجيهات عامة للبنوك لإعطاء الأولوية لتمويل واردات بعض السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية والطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن قادة الشركات قالوا إن هناك العديد من حاويات السلع المستوردة المتكدسة في الموانئ انتظارا للحصول على تصاريح الاستيراد من البنوك.

وأوصى البنك المركزي البنوك التجارية بتقديم تسهيل ائتماني غير متكرر لكل هؤلاء المستوردين، سواء الذين يريدون تمديد فترات السداد إلى 180 يوما أو أكثر، أو ترتيب تمويلات من الخارج لتسوية مدفوعات وارداتهم المعلقة.