التحالف العربي ينفي اتهامات أنصار الله له بشن قصف أوقع مدنيين في مناطق حدودية

نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهامات وجهتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتنفيذ عمليات قصف على مناطق حدودية شمال غربي اليمن، مؤكدا دعم جهود تثبيت هدنة الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "مزاعم المليشيا الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي (منبه) و(شدا)، ووجود ضحايا مدنيين عارية عن الصحة".

وأوضح العميد: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية بتاريخ (02 اكتوبر 2022م)، وتمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات المليشيا الحوثية على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرهم غير المنضبطة أو التي لا تستطيع السيطرة عليها".

وذكر المالكي أن "ما يتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة في مناطق تقع ضمن سيطرتها وتمثل نقاطا ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي يتم إدارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لهم.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، مقتل مدنيين اثنين إثر قصف للجيش السعودي على مديرية (شدا) الحدودية غرب صعدة.

وأشارت إلى أن القصف رفع حصيلة ضحايا استهداف الجيش السعودي لمناطق حدودية في محافظة صعدة منذ مطلع الشهر الجاري، إلى 7 قتلى و91 جريحا.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر الجماعة منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.