هنأ مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وضباط وجنود الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطني الـ 71 للشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية - في بيان أصدره اليوم الاثنين - "إن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة؛ من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم حتى نستطيع جميعا مواجهة التحديات".

ووجه المفتي "التحية لرجال وقوات الشرطة البواسل ولشهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لحماية تراب وطننا الغالي مصر".

وأكد "أن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان".

وأوضح مفتي الجمهورية أن "جموع الشعب المصري كافة يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الجيش والشرطة البواسل عن طيب خاطر في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الغدر والإرهاب".

ودعا جميع أفراد الشعب المصري إلى "ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار في كل مكان".