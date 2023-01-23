تأخر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 17-12 في الشوط الأول للمباراة المقامة على ملعب "مالمو أرينا" ضمن آخر مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لحسم العديد من الأشياء المهمة حيث سيتحدد خلالها متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني.

ويحتاج المنتخب الوطني الفوز او التعادل امام منتخب الدنمارك، لتصدر المجموعة والابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في الدور ربع النهائي بعد أن ضمن صدارة المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب قد حسم صعوده إلي ربع النهائي عقب فوزه الاخير علي منتخب البحرين 26-22 ومن قبلها الانتصار علي بلجيكا في اولي مباريات الدور الرئيسي بنتيجة 33 28 وهي النتائج التي مكنت الفراعنة من التأهل رسميًا للدور ربع النهائي من البطولة.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك كالتالي :

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين - حسن وليد قداح

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان – مهاب سعيد.

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع

الدائرة: إبراهيم المصري – أحمد عادل- محمد ممدوح هاشم

وتنص قواعد المسابقة على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالدور الرئيسي إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن منتخب اليد قد تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة خلال مواجهات الدور الأول بعد الفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في عام 2021 بمصر، بعد الفوز على نظيره السويدي في النهائي .