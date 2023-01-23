 الرئيس السيسي: حضور لافت لروح التحدي في أحداث غير مسبوقة شهدتها مصر مؤخرا - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: حضور لافت لروح التحدي في أحداث غير مسبوقة شهدتها مصر مؤخرا

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 2:37 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السنوات الأخيرة كان لروح التحدي حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، اليوم الاثنين، أن القليل من التقديرات هي التي ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية.

وذكر أن الشعب المصري يعي تعقيدات المنطقة وانعكاسات ذلك على الداخل، لافتا إلى جهود لا حصر لها من قبل قوات الشرطة لتحقيق الأمن.

وأوضح أن رجال الشرطة يقدمون تضحيات كبيرة يقف أمامها الوطن ممتنا وشاكرا، مؤكدا أن هذه التضحيات تسهم في بناء الوطن وحماية أمن كل مواطن.


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