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هند صبري تعلن دخولها عالم الموضة عبر علامة تجارية

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 10:07 م

أطلقت النجمة هند صبري علامتها التجارية للأزياء "SECOND CHANCE"، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي.

ويهدف المشروع إلى أن يكون علامة تجارية مميزة في صناعة الأزياء العالمية الخاصة بالنساء، لمساعدتهن على ارتداء أزياء عصرية وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن الفريدة، بالإضافة إلى جعلهن شركاء في المشروع، من خلال تخصيص جزء من العائد لصالح منظمات المجتمع المدني المعنية بتنمية ودعم المجتمعات من خلال صناعة الأزياء.

وتسعى هند عبر أدوارها لدعم قضايا اجتماعية، وخاصة فيما يخص المرأة، وهي تبذل جهوداً اجتماعية مع منظمات دولية مثل برنامج الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ونالت وسام الفنون والآداب برتبة فارس من وزارة الثقافة الفرنسية، كما أصبحت سفيرة ونجمة لعدد من العلامات التجارية العالمية مثل أي دبليو سي شافهاوزن وغارنييه، وأسست شركة "سلام للإنتاج" التي من خلالها قدمت فيلم "زهرة حلب".

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