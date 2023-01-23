أحمد عيد يوضح تصريحاته في جوي أووردز: كنت بهزر

نشر الفنان أحمد عيد، توضيحا للتصريحات التلفزيونية التي أدلى بها أثناء حضوره حفل جوي أووردز، وفسرت بأنها شكوى من قلة فرص العمل.

وكتب عيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقيت تصريح متاخد من سياق كلام كان بيتقال بهزار، أنا حابب أوضح إني مقصدتش أشتكي ولا أبان عندي مظلومية، بيتعرض عليا شغل كتير وأنا اللي مش عايز اشتغل غير اللي شايفه كويس احترامًا لنفسي وللجمهور".

وتابع: "مش فارق معايا أشتغل أصلا أو مشتغلش المهم أعمل اللي أنا مقتنع بيه، أنا ماديا مش محتاج ولا عندي مشكلة الحمد لله، وكلامي بيتحور أحيانا عشان أبان بشتكي أو مظلوم ليه مش عارف".

واستطرد أحمد عيد: "بالنسبة للأخ اللي عمل تعليق على الصورة بيقولي مالك يا أستاذ أحمد عينك فيها حزن ليه، وسايب دقنك وشنبك، عايز أقوله إن بس ده راكور علشان بصور حاليًا، وبجد بشكركم كلكم على رسائل وبوستات الدعم والمحبة".

وسبق، وحضر أحمد عيد، حفل توزيع جوائز joy awards ، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق أحمد عيد في تصريحاته على توجيه دعوة له لحضور الحفل، وقال: "أنا مبقتش موجود على الساحة، وتفاجأت بدعوتي لـ حفل joy awards وفرحت جدًا إنهم افتكروني، ونفسي آجي تاني".