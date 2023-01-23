 تعليم المنيا: لا توجد شكاوى من امتحاني الجبر للإعدادية والفرنساوي للصف الثاني الثانوي - بوابة الشروق
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تعليم المنيا: لا توجد شكاوى من امتحاني الجبر للإعدادية والفرنساوي للصف الثاني الثانوي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:10 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:10 م
تابع المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية، والتعليم المجتمعي، والصف الثاني الثانوي العام.

وأكد عدم ورود شكاوى من امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية أو الفيزياء واللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي العام.

وعقدت الغرفة، برئاسة حمدي مصطفى وكيل المديرية، بحضور محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، وموجهي عموم المواد الدراسية، وأدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية مادتي الجبر والتربية الفنية، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي علمي علوم مادتي الفيزياء واللغة الفرنسية.

واطمئن وكيل الوزارة، على سير انتظام الامتحانات بسهولة ويسر.

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