ألمانيا ترسل منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت إلى بولندا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، البدء في نقل نظامي صواريخ من طراز "باتريوت" المضاد للطائرات إلى بولندا.



ووفقا للحساب الرسمي لسلاح الجو الألماني على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اعتبارا من بعد ظهر اليوم، يتم نقل اثنين من منظومات باتريوت إلى بولندا.. هناك سيدعمون حماية سلامة وأمن المجال الجوي لأراضي تحالفنا على الجانب الشرقي من الناتو".



وبحسب موقع الجيش الألماني، تتبع القافلة 40 مركبة، و150 وحدة من القوى العاملة.



وفي 16 يناير، بدأت ألمانيا في نقل الأفراد الذين يقومون بصيانة أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، إلى بولندا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وفي وقت سابق، على خلفية سقوط صاروخ في بولندا على الحدود مع أوكرانيا، منتصف نوفمبر الماضي أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة كريستينا لامبرخت، عن اتفاق مع زميلتها البولندية على تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي "باتريوت" في البلاد.



ومساء 15 نوفمبر، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وأدى إلى مقتل شخصين، وفي البداية، كانت هناك اتهامات بأن الصاروخ روسي، لكن الرئيس البولندي أندريه دودا قال لاحقا إنه لا يوجد دليل على ذلك، وأنه من المحتمل جدا أن يكون الصاروخ تابعا للدفاع الجوي الأوكراني.



وأعرب "الناتو" عن بيانات مماثلة، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم توجيه ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم.



وعبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان حول "حادثة الصاروخ"، عن ثقتها في أن إجراء تحقيق محايد ونشر نتائجه من شأنه أن يفضح الاستفزاز.