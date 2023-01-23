مواصلة التحقيقات ضد مغنية ألمانية للاشتباه في أدائها تحية النازية

تواصل السلطات الألمانية التحقيق ضد المغنية الألمانية ميلاني مولر، 34 عاما، للاشتباه في أدائها تحية هتلر في فيديو لا يزال رائجا بعد حوالي أربعة أشهر من نشره، وذلك حسبما أكد متحدث باسم الادعاء العام ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وبدأ مكتب المدعي العام في مدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا بالفعل التحقيقات بعد ظهور مقطع الفيديو في سبتمبر الماضي.

ولم يعلن المتحدث تفاصيل عن التحقيقات الجارية، كما لم يذكر موعد انتهاء التحقيقات.

ونفت مولر بشدة هذه الاتهامات ونفت أي صلة لها بالتطرف اليميني، موضحة أنها لم تؤد التحية النازية، بل كان الغرض من الإيماءة الظاهرة في الفيديو تحميس الجمهور.

ويقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق في الاشتباه في استخدام إشارات منظمات غير دستورية. ويمكن أن تكون هذه أعلاما أو شارات أو قطعا من زي رسمي أو شعارات أو تحيات.

وفتشت الشرطة منزل المغنية، 34 عاما، في لايبتسيج العام الماضي في إطار التحقيقات.